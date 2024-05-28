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Dışişleri Bakanı Fidan, PKK'nın Avrupa'daki saldırılarına ilişkin soru önergesini yanıtladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yaşanan olaylar, PKK'nın Avrupa'da faaliyet gösterdiği ülkelerde kamu düzenine tehdit teşkil ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Karadağ  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, PKK'nın Avrupa'daki saldırılarına ilişkin soru önergesini yanıtladı

TBMM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika, Fransa ve Almanya'da Türk vatandaşlarına ve kurumlara yönelik mart ayındaki saldırılarına ilişkin, "Yaşanan olaylar, PKK'nın Avrupa'da faaliyet gösterdiği ülkelerde kamu düzenine tehdit teşkil ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, PKK yandaşlarının Belçika ve Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarıyla ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı.

PKK yandaşlarınca 24 Mart'tan itibaren Belçika'nın çeşitli yerlerinde Türk vatandaşlarını ve kuruluşlarını hedef alan saldırıların yapıldığını hatırlatan Fidan, 25 Mart'ta Fransa'da Türk Kültür Derneğine, 26 Mart'ta da Hannover Başkonsolosluğuna saldırıldığını aktardı.

Bakan Fidan, saldırıların faillerinin ortaya çıkarılarak adalete teslim edilmeleri ve Türkiye'nin yurt dışındaki misyonlarına yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılması için muhataplar nezdinde süratle girişimlerde bulunulduğunu ve girişimlerin sürdüğünü bildirdi.

Olayların yaşandığı akşam Belçikalı mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Fidan, yaralanan vatandaşlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin ve ilgili temsilciliklerin görüştüğünü ifade etti.

Fidan, Belçika'daki olaylar ve Hannover Başkonsolosluğuna yönelik saldırılarla ilgili Bakanlık tarafından iki açıklama yapıldığını hatırlatarak, "Girişimlerimiz neticesinde, Belçika Başbakanı ve Belçika Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda 'PKK gibi terör örgütü olarak sınıflandırılan bir gruba sempati ifadelerinin Belçika'da hoş görülemeyeceği, terörü maruz görmenin ve terör örgütlerine destek vermenin kırmızı çizgileri olduğu' belirtilmiştir." bilgisini paylaştı.

"Nisan 2024'te Fransa ve Belçika'nın PKK'ya operasyonlarını not ediyoruz"

Almanya Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarınca yapılan açıklamalarda Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna yönelik saldırının en sert şekilde kınandığını belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Marigane Türk Kültür Derneğine yapılan saldırının failleri olan iki şahsın yakalanarak hapis cezasına çarptırıldıkları Fransız makamlarınca ilgili dış temsilciliğimize bildirilmiştir. Yaşanan olaylar, PKK'nın Avrupa'da faaliyet gösterdiği ülkelerde kamu düzenine tehdit teşkil ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Nisan 2024'te Fransa ve Belçika makamları tarafından PKK terör örgütüne yönelik olarak terörün finansmanı nedeniyle gerçekleştirilen operasyonları da not ediyor, keyfiyeti yabancı muhataplarımız nezdinde gündemde tutmaya devam ediyoruz."

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