Dolar
32.24
Euro
34.96
Altın
2,346.13
ETH/USDT
3,814.50
BTC/USDT
67,848.00
BIST 100
10,630.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da ‘’TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni'’nde konuşuyor
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümününe ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, "Kutlu zaferin 571'inci yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan, Çağla Koç  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Emine Erdoğan'dan, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümününe ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kutlu zaferin 571'inci yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul, bize bırakılan kadim bir miras, ilelebet korumamız gereken yegane hazinemizdir. Kutlu zaferin 571'inci yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultanbeyli'de İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
Göçe zorlanan Bulgaristan Türkü hüzün dolu günleri gözyaşlarıyla anlattı
ÇOMÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencileri uygulamalı eğitimlerle deneyim kazanıyor
Adalet Bakanı Tunç: (Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenleme) Taslak çalışma Meclis grubumuzda
Bakan Göktaş: Gazze'de ölen kadın sayısı, son 4 yılda yapılan savaş ve katliamlarda hayatını kaybeden kadınların 4 katı

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümününe ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümününe ilişkin paylaşım

Türk mutfağı "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" sergisiyle tanıtılıyor

Emine Erdoğan'dan İsrail'in Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki

Emine Erdoğan'dan "Afrika Günü" paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "Afrika Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın hem bölgede hem de yakın coğrafyada kaydettiği ilerlemelerden gurur duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın hem bölgede hem de yakın coğrafyada kaydettiği ilerlemelerden gurur duyuyoruz
Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri ziyaretine ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet