Emine Erdoğan'dan, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümününe ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, "Kutlu zaferin 571'inci yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kutlu zaferin 571'inci yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.
İstanbul, bize bırakılan kadim bir miras, ilelebet korumamız gereken yegâne hazinemizdir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 29, 2024
Kutlu zaferin 571’inci yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum.
Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul, bize bırakılan kadim bir miras, ilelebet korumamız gereken yegane hazinemizdir. Kutlu zaferin 571'inci yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.