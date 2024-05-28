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Dünya

Ukrayna ve Portekiz güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı.

Aliia Raimbekova  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Ukrayna ve Portekiz güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Kiev

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da Başbakan Montenegro ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşme kapsamında Montenegro ile Ukrayna ve Portekiz arasında ikili güvenlik anlaşması imzaladıklarını kaydeden Zelenskiy, "Anlaşma Portekiz'in bu yıl Ukrayna'ya en az 126 milyon avro askeri yardımda bulunma taahhüdünü içeriyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Portekiz'in F-16 savaş uçakları ve deniz kuvvetleri koalisyonlarının yanı sıra topçu mühimmatı tedariki, mayın temizleme ve deniz güvenliği programlarına katılımını teyit ettiği bilgisini paylaştı.

Anlaşmanın ayrıca iki ülke arasında savunma sanayi alanında işbirliği, istihbarat, dezenformasyonla mücadele ve diğer alanlarda işbirliğini öngördüğünü kaydeden Zelenskiy, "Siyasi alanda Portekiz, Ukrayna'nın Barış Formülü'ne, saldırganın adalete teslim edilmesine, Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların iadesine ve Rus saldırganlığının yol açtığı zararlar için tazminat mekanizmasının kurulmasına yönelik desteğini yineliyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna ve Portekiz'in NATO'ya katılım yolunda ülkesini desteklemeye yönelik çabaları koordine edeceğini ve güçlendireceğini belirtti.

Portekiz, Ukrayna'nın ikili güvenlik anlaşması imzaladığı 12. ülke oldu. Ukrayna daha önce İngiltere, Almanya, Danimarka, Kanada, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Letonya, İspanya, Fransa ve Belçika ile ikili güvenlik anlaşmazı imzalamıştı.

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