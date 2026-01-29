Fransa'da çalışma şartlarını protesto eden itfaiyeciler ile polis arasında arbede çıktı
Fransa'nın kuzeyindeki Lille kentinde kötü çalışma koşullarını protesto eden itfaiyeciler ile polis arasında arbede yaşandı.
Paris
Fransa'da yüzlerce itfaiyeci, kötü çalışma koşullarına tepki olarak Lille kentinde gösteri düzenledi.
İş kıyafetleri ve ellerinde araç lastiğiyle eyleme katılan itfaiyeciler, Lille'de çevre yoluna çıkarak araç trafiğinin aksamasına neden oldu.
Personel eksikliğine tepki gösteren itfaiyeciler, eylemlerine Bölgesel İtfaiye ve Kurtarma Servisi binasının önünde devam etti.
İtfaiyeciler, yol üzeri ve binanın önündeki çöp bidonlarını, araç lastiklerini ve çeşitli eşyaları ateşe verdi.
Fransa’nın Lille kentinde itfaiyeciler protesto düzenledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 29, 2026
◾️ Lille’de 600’den fazla itfaiyeci, personel ve kaynak yetersizliği ile kötü çalışma koşullarını protesto etti
◾️ İtfaiyeciler Lille çevre yolunu trafiğe kapattıktan sonra Bölgesel İtfaiye ve Kurtarma Servisi SDIS… pic.twitter.com/VoxtAtIrOY
Polis, binaya girmeye çalışan itfaiyecilere biber gazıyla müdahale etti.
Gerilimin artmasına sebep olan polis müdahalesi sırasında, memurlar ve itfaiyeciler arasında arbede yaşandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.