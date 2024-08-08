Dolar
33.52
Euro
36.75
Altın
2,383.61
ETH/USDT
2,340.10
BTC/USDT
55,112.00
BIST 100
10,024.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

Fransa'da, geçen yıl 17 yaşındaki sürücü Nael M.'nin polis kurşunuyla öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Esra Taşkın  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

Paris

Fransız yayın kuruluşu RTL'ye göre, Nael'in ölümüne ilişkin "kasten adam öldürme" suçundan yürütülen soruşturmada sona varıldı.

Tamamlanan soruşturmanın son haline dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Nanterre Savcılığının, soruşturma dosyasını ağır ceza mahkemesine gönderip göndermeyeceği henüz netlik kazanmazken, savcılığın kararının ardından sorgu hakimlerinin de dosya hakkında karar vermesi bekleniyor.

Nael'in annesinin avukatı Nabil Boudi, soruşturmanın hızlı ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan Nael'e kurşun sıkan polisin avukatı Laurent-Franck Lienard, dosyanın takipsizlikle sonuçlanmasını talep edeceğini belirtti.

Lienard, müvekkilinin "kasten adam öldürme" suçundan yargılanmaması gerektiğini savundu.

Fransız polisi, 27 Haziran 2023'te Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümü, ülke genlinde geniş çaplı protestolara yol açmış, polis şiddetine tepki gösterenler, çeşitli kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Gencin ölümüne neden olmakla suçlanan polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Polisin, Kasım 2023'te adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
Bingöl'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Suluova'da Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlarından nikah ücreti alınmayacak
Sinop'ta evleri baraj altında kalan 42 aile için yapılan yeni konutlar kurayla verildi
Pendik'te İETT otobüsünün binaya çarptığı kazada 6 yolcu yaralandı

Benzer haberler

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

İngiltere'de, tekbir getiren göstericilerin gözaltına alınması gerektiğini savunan vekile tepki yağdı

Macron'dan, Pezeşkiyan'a "bölgede yeni bir askeri gerilimin tırmanmasını engellemesi" çağrısı

Bingöl'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bingöl'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İngiltere Başbakan Yardımcısı Rayner: Sokaklarımızda haydutluğun hiçbir mazereti olamaz

İngiltere Başbakan Yardımcısı Rayner: Sokaklarımızda haydutluğun hiçbir mazereti olamaz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Batılı ülkeler, İsrail'e desteği sonlandırmalı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Batılı ülkeler, İsrail'e desteği sonlandırmalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet