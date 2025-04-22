Fransa yargısı, sürücü belgelerinde ada bayrağını kullanan Yeni Kaledonya hükümetine tazminat cezası verdi
Fransa'nın Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da hükümet, sürücü belgelerinde ada bayrağını kullandığı için Fransız devletine tazminat ödemeye mahkum edildi.
Ankara
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi, 6 Şubat 2025'te Yeni Kaledonya'daki sürücü belgelerinde ada bayrağının bulunmasının yasa dışı olduğu yönündeki Noumea İdari Mahkemesinin kararını onadı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ancak Yeni Kaledonya hükümetinin kararın kesinleştiği tarihten itibaren ada bayraklarını belgelerden kaldırmaması üzerine mahkeme, gecikilen her gün başına 100 bin pasifik frangı (yaklaşık 838 avro) tutarında tazminata hükmetti.
Mahkeme, toplamda Yeni Kaledonya hükümetinin Fransız devletine 10 milyon pasifik frangı (yaklaşık 83 bin 850 avro) ödeme yapmasına karar verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.