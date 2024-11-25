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Dünya

Fransa ve İngiltere'nin "Ukrayna'ya asker göndermeyi yeniden değerlendirdiği" iddia edildi

Fransa ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya askeri birlikler gönderme seçeneğini yeniden değerlendirmeye aldığı iddia edildi.

Şeyma Yiğit  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Fransa ve İngiltere'nin "Ukrayna'ya asker göndermeyi yeniden değerlendirdiği" iddia edildi

Ankara

ANKARA (AA) - Fransa ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya askeri birlikler gönderme seçeneğini yeniden değerlendirmeye aldığı iddia edildi.

Le Monde gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi üzerine Fransa ve İngiltere, Ukrayna'da başını çektikleri bir koalisyon gücü oluşturulması seçeneğini yeniden masaya yatırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şubat ayında "Ukrayna'ya asker göndermenin ihtimal dışı olmadığı' şeklindeki açıklamasının o dönem Almanya başta olmak üzere batılı ülkelerin tepkisine yol açtığı hatırlatılan haberde, bu seçeneğin tamamen askıya alınmadığı iddia edildi.

Avrupa ülkeleri arasında Ukrayna'ya batılı birlikler ve özel savunma gruplarının gönderilmesine ilişkin görüşmelerin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 11 Kasım'da Fransa'ya yaptığı ziyaret ile yeniden alevlendiği ileri sürüldü.

İngiliz bir askeri kaynağa göre, "İngiltere ve Fransa arasında, Avrupa’da Ukrayna ve kıta savunmasına odaklanan çekirdek bir müttefik grup oluşturmaya ilişkin" müzakereler sürüyor.

Macron, şubatta yaptığı açıklamada, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti.

Fransız muhalifler bu açıklamaları nedeniyle Macron'u "ülkeyi savaşa sürüklemekle" suçlarken, bazı Avrupa ülkeleri de Macron'a tepki göstererek Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin söz konusu olmadığını savunmuştu.

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