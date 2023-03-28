Dolar
19.11
Euro
20.71
Altın
1,962.75
ETH/USDT
1,736.90
BTC/USDT
26,979.00
BIST 100
4,929.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Fransa, Ukrayna'ya gönderdiği 155 milimetrelik obüs mermi sayısını artırma kararı aldı

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna'ya gönderdikleri 155 milimetrelik obüs mermisi sayısını iki katına çıkaracaklarını bildirdi.

Esra Taşkın  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Fransa, Ukrayna'ya gönderdiği 155 milimetrelik obüs mermi sayısını artırma kararı aldı

Paris

Lecornu, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, ülkesinin Ukrayna'ya askeri malzeme desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Ukrayna'ya karşı saldırı için gerekli saha ekipmanı göndereceğine işaret eden Lecornu, ülkesinin Ukrayna'ya göndereceği 155 milimetrelik obüs mermisi sayısını bu ay sonundan itibaren iki katına çıkararak aylık 2 bine yükselteceklerini ifade etti.

Fransız Savunma Bakanı, Paris yönetimin Ukrayna'ya söz verdiği gibi SAMP-T hava savunma sistemini çok yakında göndereceğini de söyledi.

Lecornu, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile Ukrayna'ya yönelik destek fonunun yenilenmesine ilişkin çalıştıklarını, bu fondaki 200 milyon avronun daha önce tahsis edildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da 6 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon şoförü tutuklandı
İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu için kuvvetli kar uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyonla mücadeleyi milli bir vazife olarak görüyoruz
Balkanlar'dan gelen soğuk hava nedeniyle Trakya'da sıcaklıklar düştü

Benzer haberler

İlham Aliyev, Azerbaycan karşıtı tutum sergileyen Batılı ülkeleri eleştirdi

İlham Aliyev, Azerbaycan karşıtı tutum sergileyen Batılı ülkeleri eleştirdi

Fransa, Ukrayna'ya gönderdiği 155 milimetrelik obüs mermi sayısını artırma kararı aldı

Paris'te savcılık 5 bankanın genel merkezinde arama başlattı

Kremlin: Kuzey Akım sabotajının bağımsız araştırılması talebinin BMGK'den geçmemesi üzücü

Kremlin: Kuzey Akım sabotajının bağımsız araştırılması talebinin BMGK'den geçmemesi üzücü
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı kitlesel grevlerin 10'uncusu düzenleniyor

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı kitlesel grevlerin 10'uncusu düzenleniyor
Hollanda, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeye açık

Hollanda, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeye açık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet