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Dünya, Koronavirüs

Fransa’nın en büyük stadyumu Kovid-19 aşı merkezine dönüştürülecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasıyla mücadele eden Fransa’da, ülkenin en büyük stadyumu aşı merkezine dönüştürülecek.

Alaattin Doğru   | 20.03.2021
Fransa’nın en büyük stadyumu Kovid-19 aşı merkezine dönüştürülecek Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19'un İngiltere kaynaklı hızlı yayılan türünün vakaların 4’te 3’ünü oluşturduğu Fransa’da Seine-Saint-Denis bölgesindeki Fransa Stadı, nisanda Kovid-19 aşı merkezi olarak hizmet verecek.

Bölge yönetimince yayımlanan basın açıklamasında, stadyumda her hafta binlerce kişinin aşılanacağı belirtildi.

Açıklamada, resmi verilere göre bölgede 75 yaş üstü nüfusun yarısından fazlasının aşılandığı ifade edildi.

Ülkede halkın yarısına yakını yeni sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı

Öte yandan, başkent Paris dahil olmak üzere ülkenin 16 bölgesinde bugün başlayan 1 aylık yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulamalarına Fransız halkının neredeyse yarısının karşı olduğu bildirildi.

Le Figaro ve Franceinfo’nun yaptırdığı ankete göre, katılımcıların yüzde 56’sı sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını “aşırı kısıtlayıcı” bulurken, yüzde 53’ü sağlık açısından etkisiz olarak nitelendirdi.

Katılımcıların yüzde 59’u temel ihtiyaç ürünlerinin satılmadığı yerlerin kapatılmasını istemediğini ifade etti, yüzde 62’si bölgeler arası seyahat yasağına destek verdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin ise katılımcıların yüzde 44’ü karşı olduğunu, yüzde 47’si kısıtlamayı ihlal edeceğini bildirdi.

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