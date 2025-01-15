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Dünya

Fransa İslam Konseyi, Müslümanların okullarına yönelik çıkarılan zorluklar nedeniyle endişeli

Fransa İslam Konseyi (CFCM), Fransa'da Müslüman öğrencilerin eğitim aldığı kurum ve okulların karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Esra Taşkın  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Fransa İslam Konseyi, Müslümanların okullarına yönelik çıkarılan zorluklar nedeniyle endişeli

Paris

CFCM'den yapılan yazılı açıklamada, son aylarda, bazı idari kararların Müslümanlara ait özel eğitim kurumlarının işleyişini ciddi şekilde etkilediği ve öğrencilerin, ailelerin ve vatandaşların büyük bir kısmı arasında adaletsizlik ve ayrımcılık hissi uyandırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'daki Müslümanların eğitim aldığı özel kurumlarının şu anda karşı karşıya olduğu büyük zorluklar karşısında derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Son olarak Nord Valiliğinin Lille kentindeki İbn Rüşd lisesi ile devlet arasında yapılan işbirliği sözleşmesini feshettiği hatırlatılan açıklamada, Auvergne-Rhone-Alpes Valiliğinin de devlet ile Al-Kindi okul grubu arasındaki 3 sözleşmeyi iptal ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu kararlar, şu anda 2025 yılında idari mahkeme tarafından karara bağlanmak üzere beklemekte olup, onaylanmaları durumunda devlet ile sözleşmeli İslam liselerinin tamamen yok olmasına yol açabilir." ifadesi kullanıldı.

Yetkili makamlarınca ileri sürülen gerekçe ve tedbirlerin "asılsız ve orantısız" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu son olaylar, Fransa'daki Müslümanlara yönelik daha geniş ve endişe verici bir şüphecilik dinamiğine işaret etmektedir." değerlendirmesi yapıldı. ​​​​​

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