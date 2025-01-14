Fransa'da Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü liseye devlet desteği kesilecek
Fransa'da Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü liseye yönelik devlet desteğinin, eylülde kesileceği bildirildi.
Paris
Ulusal basındaki haberlere göre, Auvergne-Rhone-Alpes Valisi Fabienne Buccio, hafta sonu, Lyon kentine yakın Decines-Charpieu'da Müslüman öğrencilerin eğitim aldığı Al-Kindi okul grubunun devletle olan 3 farklı anlaşmasının feshedildiğini duyurdu.
Bu kapsamda, Fransız devletinin Al-Kindi lisesine yönelik desteği, Eylül 2025’ten itibaren kesilecek.
Fransız makamları, söz konusu anlaşmaların, okulun idari, pedagojik ve "cumhuriyet değerlerine yönelik ihlalleri" olduğu gerekçesiyle feshedildiğini belirtti.
Bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim verilen Al-Kindi okul grubunun yaklaşık 620 öğrencisi bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.