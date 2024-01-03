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Dünya

Fransa, Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcileri ülkesine almayacak

Fransa'nın, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivillere şiddet uygulayan "aşırıcı" Yahudi yerleşimcilerin ülke topraklarına girmesini yasaklayacağı bildirildi.

Esra Taşkın  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Fransa, Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcileri ülkesine almayacak

Paris

Dışişleri Bakanlığı, bir gazetecinin, Fransa'nın birçok defa aşırıcı Yahudi yerleşimciler hakkında önlem alacağını duyurmasına rağmen neden bu girişimi almakta geç kaldığı yönündeki sorusuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Paris yönetiminin, Batı Şeria'da Filistinli sivillere şiddet uygulayan aşırıcı Yahudi yerleşimcilerin ülkeye girmesine izin vermeyeceği ifade edildi.

Bu tür önlemleri almak için öncelikle söz konusu kişilerin belirlenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Fransa'nın, bu yerleşimcilere karşı Avrupa Birliği (AB) düzeyinde de yaptırım uygulanmasına olumlu baktığı belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Aralık 2023'te Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Konseyi Toplantısı'nda bu konuya değindiği aktarılarak, "Bu konuda, Avrupalı ortaklarımızla bu yaptırımlardan etkilenebilecek kişileri tespit etmek için çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu Yahudi yerleşimcilere yönelik bu tarz yaptırımların alınması için AB'yi oluşturan 27 ülkenin tamamının mutabık olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Fransa, Batı Şeria'da (Yahudi) yerleşimci grupların Filistinlilere şiddetini bir kez daha güçlü şekilde kınıyor. Bu şiddet sona ermeli. Bunu sağlamak ve faillerini yargılamak İsrailli makamlarının sorumluluğu." ifadeleri kullanıldı.

Fransa'nın genel anlamda sömürgeciliği de kınadığı, uluslararası hukuka göre sömürgeciliğin yasa dışı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, İsrailli yetkilileri, son zamanlarda Filistin topraklarındaki yerleşimleri hızlandıran, örneğin 6 Aralık tarihinde duyurulan Doğu Kudüs'teki yerleşim birimlerinde 1800 yeni konut inşasına izin verme gibi utanç verici kararları gözden geçirmeye davet ediyoruz."

Colonna, 19 Aralık 2023'te, ülkesinin, Batı Şeria'daki bazı aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilere karşı önlem almaya karar verdiğini duyurmuştu.

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