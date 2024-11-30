Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.02
ETH/USDT
3,675.80
BTC/USDT
96,550.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni’nde konuşuyor. Kayseri OSB’de bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu’da AK Parti Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi’nde konuşuyor.
logo
Dünya

Fransa Dışişleri Bakanlığı: Çad'ın askeri işbirliği anlaşmasını iptalini not ettik

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Çad'ın iki ülke arasındaki askeri işbirliği anlaşmasını iptaline ilişkin kararını not ettiklerini ama diyaloğu sürdüreceklerini bildirdi.

Esra Taşkın  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Fransa Dışişleri Bakanlığı: Çad'ın askeri işbirliği anlaşmasını iptalini not ettik

Paris

Fransa'nın son yıllarda Afrika ülkelerindeki askeri varlığı azalırken Çad hükümeti, dün Paris hükümeti ile güvenlik ve savunma sanayisi alanlarındaki işbirliği anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu kararın not edildiği, Çad ile diyaloğun sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın iki yıldır Afrika'daki askeri kapasitesini yeniden yapılandırmak için ortaklarıyla diyalog kurduğu ve istişare ettiği kaydedilerek, "Bu çerçevede Çad makamlarıyla yakın bir diyalog sürdürülüyor. Çad makamları, Çad Dışişleri Bakanlığının 29 Kasım'daki açıklamasında güvenlik ve savunma alanında işbirliğinin değişmesini görmek istediklerini belirtti." ifadelerine yer verildi.

Afrika ülkeleri, eski sömürgecileri Fransa ile askeri bağlarında değişim istiyor

Çad Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "Çad Cumhuriyeti Hükümeti, Fransa Cumhuriyeti ile imzalanan ve 5 Eylül 2019'da değişiklik yapılan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan işbirliği anlaşmasını iptal etme kararını ulusal ve uluslararası kamuoyuna bildiriyor." ifadesi kullanılmıştı.

Alınan bu kararın tarihi bir dönüm noktası olduğu kaydedilen açıklamada, Çad'ın bağımsızlığını kazandıktan 66 yıl sonra, tam egemenliğini ilan etmesinin ve stratejik ortaklıklarını ulusal önceliklere uygun yeniden tanımlamasının zamanının geldiğinin altı çizilmişti.

Kararın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un ülkeyi ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno ile görüşmesinden bir gün sonra alınması dikkati çekmişti.

Öte yandan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, bu hafta Le Monde gazetesine verdiği özel mülakatta, ülkesindeki daimi Fransız askeri üssüne ilişkin, "Topraklarımızda yabancı askeri unsurları kabul etmememiz son derece normal." açıklamasında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Bugünkü törenle 24 bin 559 konutumuzun daha kurasını çekerek ailelere anahtarlarını teslim edeceğiz
MSB, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı
Bakan Kacır: Güçlü altyapımız ve vasıflı işgücümüzle, çeşitliliği kucaklayan yapay zeka iş birlikleri için istekliyiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bugün gözlerimizin önünde büyük bir soykırım yaşanıyor
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

Benzer haberler

Fransa Dışişleri Bakanlığı: Çad'ın askeri işbirliği anlaşmasını iptalini not ettik

Fransa Dışişleri Bakanlığı: Çad'ın askeri işbirliği anlaşmasını iptalini not ettik

Çad, Fransa ile askeri işbirliği anlaşmasını iptal etti

Senegal Cumhurbaşkanı Faye'dan, ülkesindeki Fransız askeri üssünün kapatılması çağrısı

Le Pen, bütçeyle ilgili talepleri dikkate alınmazsa Fransız Başbakanı'nı, hükümeti düşürmekle tehdit ediyor

Le Pen, bütçeyle ilgili talepleri dikkate alınmazsa Fransız Başbakanı'nı, hükümeti düşürmekle tehdit ediyor
BM Filistin Özel Raportörü Albanese: Fransa'nın 'Netanyahu'nun dokunulmazlığı' iddiasının yasal dayanağı yok

BM Filistin Özel Raportörü Albanese: Fransa'nın 'Netanyahu'nun dokunulmazlığı' iddiasının yasal dayanağı yok
UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emriyle ilgili Fransa'nın çelişkili tavrı sürüyor

UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emriyle ilgili Fransa'nın çelişkili tavrı sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet