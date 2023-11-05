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İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşuyor Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Albertine Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin ile dayanışma gösterisi düzenliyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'dan Gazze'de acilen insani ara çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Gazze'de ateşkes yolunda acilen saldırılara insani ara verilmesi çağrısında bulundu.

Feyzullah Yarımbaş  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'dan Gazze'de acilen insani ara çağrısı

Ankara

Katar'ın başkenti Doha'da ev sahibi mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşen Colonna, basına yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında "çok fazla sivilin öldüğünü" belirterek hastaneler, okullar, insani yardım görevlileri ve gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Colonna, "Acilen kalıcı ve gözlenebilir bir insani ara kesinlikle zorunludur ve bunun ateşkesle neticelenmesi gerekir." dedi.

Ülkesinin BM Güvenlik Konseyinden bu yönde bir karar çıkması için çalıştığını kaydeden Colonna ayrıca Fransa'nın 9 Kasım'da düzenleyeceği uluslararası insani konferansta Gazze'de sivillerin su, gıda, enerji ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası hukuka uyum gibi meselelerin ele alınacağını ifade etti.


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