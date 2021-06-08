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Dünya

Fransa’da Renault'nun dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına hükmedildi

Fransa’da mahkeme, otomotiv üreticisi Renault'nun dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına karar verdi.

Alaattin Doğru   | 08.06.2021
Fransa’da Renault'nun dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına hükmedildi

Paris

Renault'tan yapılan açıklamada, 2017’de başlatılan adli soruşturmada yargının, şirketin dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına hükmettiği belirtildi.

Şirketin suç işlemediği, araçlarında kullandığı sistemlerin emisyon testlerinde hile yapmasına olanak vermediği kaydedilen açıklamada, "Tüm Renault araçları, yasalar ve düzenlemelere uygun olarak onaylanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yargı makamlarının Renault'nun 18 milyon avrosu muhtemel hasar ödemesi ve cezalara ayrılan 20 milyon avroluk kefalet ödemesini, tazminat olarak da bir bankaya 60 milyon avroluk teminat vermesini kararlaştırdığı aktarıldı.

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