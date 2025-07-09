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Dünya

Fransa’da Pennes-Mirabeau’da çıkan yangın nedeniyle 750 hektardan fazla orman yandı

Fransa’nın güneyinde Bouches-du-Rhone vilayetine bağlı Pennes-Mirabeau kentinde dün çıkan ve hala devam eden yangında 750 hektardan fazla orman küle döndü.

Esra Taşkın  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Fransa’da Pennes-Mirabeau’da çıkan yangın nedeniyle 750 hektardan fazla orman yandı

PARİS

Bouches-du-Rhone valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün Pennes-Mirabeau kentinde çıkan yangın, hızla Marsilya’nın güneyine yayılıyor.

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Yangına müdahale için bölgeye 800’den fazla itfaiyeci, 250 itfaiye aracı, 6 yangın uçağı ve 7 helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle şimdiye kadar 750 hektardan fazla orman küle dönerken, aralarında itfaiyeci, polis ve vatandaşların olduğu toplam 94 kişi hafif yaralandı ve 26 kişi hastaneye kaldırıldı.

Devam eden yangın nedeniyle 10 ev küle döndü, 71 bina, 2 depo ve 15 araç hasar aldı.

Yangın dün Pennes-Mirabeau kentinde bir aracın yanmasıyla başlamış ve 400 vatandaş evlerinden tahliye edilmişti.

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