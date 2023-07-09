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Dünya

Fransa’da kardeşi jandarma aracında ölen siyahi genç, kendisini darbeden polisten şikayetçi olacak

Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden kardeşi için düzenlenen gösteride polislerce darbedilen siyahi genç Youssouf Traore'nin, şiddet gördüğü kolluk kuvvetlerinden şikayetçi olacağı belirtildi.

Esra Taşkın  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Fransa’da kardeşi jandarma aracında ölen siyahi genç, kendisini darbeden polisten şikayetçi olacak Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Paris

Ülkede 2016'da jandarma aracında yaşamını yitiren Adama Traore için kurulan "Adama için Hakikat" adlı heyetin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Paris'te dün Adama için düzenlenen gösteride Youssouf'un gözaltına alındığı anımsatıldı.

Youssouf Traore'nin polisin orantısız şiddetine maruz kaldığı belirtilen açıklamada, gencin polislerce yüzüstü yere yatırdığı ifade edildi.

Ardından doktorun Youssouf'un burnunda kırık, kafatasında ve gözünde travma, göğsünde, karnında ve belinde morluklar tespit ettiği aktarılan açıklamada, Youssouf Traore'nin kolluk kuvvetlerinden şikayetçi olacağı belirtildi.

Fransız basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, gösteride gazetecilere yönelik şiddete ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gösteride ne olmuştu?

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda dün polis şiddetinin protesto edildiği gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etmiş, polis Youssouf Traore'yi yüzüstü yere yatırarak gözaltına almıştı.

Gösteride bir kişiyi daha gözaltına alan polis, bazı göstericileri dağılmadıkları gerekçesiyle darbetmiş, alanda görüntü almak isteyen basın mensuplarına da müdahalede bulunmuştu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, gözaltına alınan Youssouf Traore'nin karakoldan sedye ile hastaneye nakledildiği yer almıştı.

Adama Traore, jandarma aracında hayatını kaybetmişti

Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü.

Ancak Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.

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