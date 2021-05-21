Euro
10.25
Dolar
8.41
BIST 100
1,451.84
Altın
1,878.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa’da aşırı sağcı Le Pen’in partisi, İslamofobik paylaşımlar yapan adayını geri çekti

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi yerel seçimlerde yarışacak bir adayını İslamofobik paylaşımlarının ortaya çıkması üzerine geri çekti.

Alaattin Doğru   | 21.05.2021
Fransa’da aşırı sağcı Le Pen’in partisi, İslamofobik paylaşımlar yapan adayını geri çekti

Ile-de-France

France Bleu'nün haberine göre, Correze vilayetindeki Uzerche kentinde yerel seçimler için RN'den aday olan Daniele Delavaud'un Kasım 2017'de Twitter hesabında "Tüm camilere bum!" "Camilerin inşası durdurulsun. Ben hepsinin hava uçurulmasından rahatsız olmam." paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

Aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi RN, paylaşımların sosyal medyaya yansımasının ardından Delavaud'un adaylığını iptal etti.

Partinin Bölge Sekreteri Valeri Elophe, paylaşımlardan daha önce haberdar olsalardı Delavaud'un adaylığının söz konusu olamayacağını belirtti.

Elophe, paylaşımlardaki ifadelerin RN'nin değerlerini yansıtmadığını aktardı.

Partinin kararını anladığını ve kabul ettiğini söyleyen Delavaud'un aynı ilde alternatif aday olan eşi Jacky Delavaud'un adaylığı da yine RN tarafından iptal edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 618 bin 359'a ulaştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 588 bin 548'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 590 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Aşı üretici firmalar, düşük ve orta gelirli ülkelere 2021 sonuna dek 1,3 milyar doz aşı temin edecek
DSÖ: Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısı teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir

Benzer haberler

Fransa’da aşırı sağcı Le Pen’in partisi, İslamofobik paylaşımlar yapan adayını geri çekti

Fransa’da aşırı sağcı Le Pen’in partisi, İslamofobik paylaşımlar yapan adayını geri çekti

Filistinlilerin haklarını savunduğu için antisemitizmle suçlanan Fransız milletvekili canlı yayını terk etti

İslam düşmanlığının iki tezahürü: Mescid-i Aksa baskını ve Yeni Zelanda cami saldırısı

PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı

PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı
Fransa Başbakanı Castex: Gazze'deki sivil nüfusun akıbeti konusunda endişeliyiz

Fransa Başbakanı Castex: Gazze'deki sivil nüfusun akıbeti konusunda endişeliyiz
Lille, Saint-Etienne ile golsüz berabere kaldı

Lille, Saint-Etienne ile golsüz berabere kaldı