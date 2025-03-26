Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Arjantinli mevkidaşı Milei, Arjantin'in ekonomik zorluklarını görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Arjantin’in karşı karşıya kaldığı ekonomik zorlukları görüştü.
Ankara
Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Milei ile görüştüklerini ve Arjantin’deki ekonomik durumu ve karşılaşılan zorlukları ele aldıklarını duyurdu.
Emmanuel Macron, "Arjantin halkı her zaman Fransa’nın desteğine güvenebilir. Kritik metaller gibi önemli sektörlerde bir müttefikten çok daha fazlası olan Arjantin, geleceğin ekonomisini inşa etmek istediğimiz bir dosttur." ifadelerini kullandı.
Milei ise video konferans şeklindeki görüşmeye ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, Macron'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Millei, "Gerçek dostlar olarak zorlukları ortadan kaldırmak ve gelecekte önemli sektörlerde fırsatlar inşa etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.
Arjantin basınına göre, Macron ile Milei arasında yapılan görüşmelerde, Arjantin'in Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir anlaşmanın imzalanması için yürüttüğü müzakereler de ele alındı.
Milei, mart başında yaptığı açıklamada, ekonomik krizle mücadele eden Arjantin’in IMF ile yeni bir anlaşmayı tamamlamak üzere olduğunu duyurmuş ve meclisten bu anlaşmaya destek vermesini istemişti.
Hızla büyüyen bir lityum üretim sektörüne sahip olan Arjantin, enerji geçişinde önemli bir metal olan lityum tedarikini güvence altına almak isteyen Avrupa Birliği (AB) ve Fransa için önemli bir aktör olarak öne çıkıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.