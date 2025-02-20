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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kimse Ukrayna için 'NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne girme hakkı yok' diyemez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD yönetiminin Ukrayna’nın NATO’ya üye olmaması gerektiğini savunduğu bir dönemde, "kimse Ukrayna için 'NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne (AB) girme hakkı yok' diyemez." ifadesini kullandı.

Şeyma Yiğit  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kimse Ukrayna için 'NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne girme hakkı yok' diyemez

Ankara

Macron, sosyal medyada yaptığı canlı yayında, Ukrayna’ya ilişkin soruları yanıtladı.

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı "Avrupa’daki seçimleri manipüle ederek, Kuzey Kore askerlerini sahaya sürerek, siber saldırılar düzenleyerek, İran’la işbirliği yaparak" halihazırda "küreselleştirdiğini" ileri süren Macron, Ukrayna’daki barış sürecinin Avrupa için önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.

"Biz barış istiyoruz ancak Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelen bir ateşkes istemiyoruz." ifadesini kullanan Macron, bu konuda Rusya lehine ödün verilmemesi gerektiğine işaret etti.

Macron, Rusya-ABD arasında artan ve Avrupalı devletlerin masa dışında kalmak istemediği Ukrayna müzakerelerine ilişkin daha sıkı pazarlıkların yapılması gerektiğini belirterek, "(ABD Başkanı Donald Trump'a) Şunu söyleyeceğim: Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil. Putin karşısında zayıf olursan, Çin'e karşı nasıl inandırıcı olabilirsin?" dedi.

Öte yandan Ukrayna’da barış koşullarının Avrupa güvenliği için önemli olduğunu ve Rusya’nın bir başka Avrupa ülkesine daha saldırmaması konusunda caydırıcı güvenlik tedbirleri alınması gerektiğini vurgulayan Macron, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği konusuna da değindi.

Macron, "Şu an içinde bulunduğumuz durumda hiç kimsenin Ukrayna'nın, 'AB'ye veya NATO'ya girme hakkı yok' demeye hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Macron'un açıklamaları, ABD yönetiminin Ukrayna’nın NATO’ya üye olmaması gerektiğini savunduğu, Ukrayna’da barış müzakerelerine ilişkin diplomatik temasların arttığı ve olası bir ateşkes durumunda Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin Avrupalı devletlerin gündeminde olduğu bir dönemde geldi.


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