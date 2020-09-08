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Dünya

Forbes: Trump son 1 yılda 600 milyon dolar servet kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın net mal varlığı son 1 yılda yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle 600 milyon dolar düşerek 2,5 milyar dolara geriledi.

Dildar Baykan   | 08.09.2020
Forbes: Trump son 1 yılda 600 milyon dolar servet kaybetti

Washington

Amerikan Forbes dergisi "En Zengin 400 Amerikalı" listesinin en güncel halini duyurdu. 

Listenin 1. sırasında, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos yer aldı. Son 1 yılda servetine 65 milyar dolar daha katan Bezos'un toplam mal varlığı 179 milyar dolara ulaştı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise listenin ikinci sırasında yer aldı. Şu andaki toplam serveti 111 milyar dolar olan Gates, son 1 yılda 5 milyar dolar zenginleşti.

Listenin 3. sırasında ise sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg yer aldı. Son 1 yılda servetine 15,4 milyar dolar katan Zuckerberg'in toplam mal varlığı 85 milyar dolara ulaştı.

Trump'ın 600 milyon dolar kaybı

Forbes'un listesinde dikkat çeken bir detay ise özellikle New York'un en zenginlerinden olan ABD Başkanı Donald Trump'ın sıralamasının 64 basamak gerileyerek, 339. sıraya yerleşmesi oldu. 

Son 1 sene içinde 600 milyon dolar kaybeden Trump'ın toplam mal varlığı 3,1 milyar dolardan, 2,5 milyar dolara geriledi.

Öte yandan, Forbes dergisinin uzmanları, Trump'ın mal varlığındaki bu kaybın başlıca nedeninin ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgını olduğunu belirtti.

Trump'ın en büyük gelirlerinin, salgından en çok etkilenen sektörlere bağlı olduğunu kaydeden uzmanlar, Trump'ın özellikle büyük şehirlerdeki otellerinin ve ofis binalarının zarara uğradığına ve değer kaybettiğine işaret etti.



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