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Dünya

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat: BAE ve Bahreyn Mescid-i Aksa'daki İsrail egemenliğini onayladı

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat, BAE ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayarak, Mescid-i Aksa'nın İsrail egemenliğine bırakılmasını onayladığını söyledi.

Gülşen Topçu   | 16.09.2020
FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat: BAE ve Bahreyn Mescid-i Aksa'daki İsrail egemenliğini onayladı

Ramallah

Filistin Devlet Televizyonu'na konuşan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde dün imzalanan anlaşmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'in normalleşme anlaşmalarını imzalamasının, "Yüzyılın Anlaşmasını imzalamak" demek olduğunu belirten Ureykat, iki ülkenin, Mescid'i Aksa'nın İsrail egemenliğinde olmasına onay verdiklerini vurguladı.

"BAE ile Bahreyn Yüzyılın Anlaşması'nı fiili olarak hayata geçirdi"

"1967 sınırlarını, Doğu Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve Kıyamet Kilisesi'ni zikretmeden iki devletten bahseden kişi, Filistin devletinden Yüzyılın Anlaşması'ndaki haliyle bahsediyor demektir." diyen Ureykat, BAE ile Bahreyn'in fiili olarak söz konusu anlaşmayı hayata geçirdiğini kaydetti.

Trump'ın dünkü imza töreninde, "Filistinlilerin de bu sürece dahil olacakları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Ureykat, "buradan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer devlet erkanından kurtulduktan sonra" anlamının çıktığını dile getirdi.



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