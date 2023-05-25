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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Finlandiya'dan Ukrayna'ya 16'ıncı destek paketi gönderilecek

Finlandiya hükümeti, Ukrayna'ya sağlanan yardımlar kapsamında 16'ıncı savunma destek paketinin gönderileceğini duyurdu.

Murat Temizer  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Finlandiya'dan Ukrayna'ya 16'ıncı destek paketi gönderilecek Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Varşova

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, yardımın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö tarafından onaylandığı belirtildi.

Söz konusu yardımın Ukrayna'ya gönderilecek 16'ıncı destek paketi olduğu kaydedilen açıklamada, "Yardım, diğer şeylerin yanı sıra uçaksavar silahları ve mühimmatını da içermektedir. Bu yardımın Finlandiya'ya 109 milyon avroya mal olacağı tahmin edilmektedir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, "Finlandiya, uluslararası ortaklarımızla birlikte Ukrayna'yı desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaikkonen, Finlandiya tarafından Ukrayna'ya teslim edilen tüm savunma yardım paketlerinin değerinin 1,1 milyar avro olduğunu kaydetti.

Bakan Kaikkonen, operasyonel nedenlerle ve yardımın güvenli bir şekilde teslim edilmesini garanti altına almak için, yardımın içeriği, teslim yöntemi veya takvimi hakkında bilgi verilmeyeceğini vurguladı.

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