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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Finlandiya'dan Ukrayna ile barış görüşmeleri konusunda "Rusya'ya maksimum baskı uygulanması" çağrısı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, "Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesi için yapılacak ateşkes görüşmesinde ön müzakere safhası olmalı. Bu, Ukrayna'yı yeniden silahlandırmamız ve Rusya'ya maksimum baskı uygulamamız gereken nokta." dedi.

Aynur Şeyma Asan  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Finlandiya'dan Ukrayna ile barış görüşmeleri konusunda "Rusya'ya maksimum baskı uygulanması" çağrısı

Ankara

Finlandiya'nın YLE haber ajansının haberine göre, Stubb, 61. Münih Güvenlik Konferansında (MSC 2025) Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu savaşın sona ermesi için yapılacak ateşkes görüşmesinde "ön müzakere" safhası olması gerektiğini aktaran Stubb, "Bu, Ukrayna'yı yeniden silahlandırmamız ve Rusya'ya maksimum baskı uygulamamız gereken nokta. Bu da yaptırımlar ve dondurulmuş mal varlıkları anlamına geliyor. Böylece Ukrayna bu görüşmelere güçlü bir konumdan başlayabilir." diye konuştu.

Stubb, "ateşkes ile barış sürecinin aynı şey olmadığını" vurgulayarak, barış görüşmelerinde, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üyeliğine ilişkin süreci sürdürme hakkının "tartışmaya kapalı olduğunu" ifade etti.

"AB süreci devam ediyor. Ukrayna Avrupalı olacak, Rus değil. Bu şimdiden (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin için büyük bir kayıp." şeklinde konuşan Stubb, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin, bu ülkenin halkının karar vermesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.

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