Dolar
18.87
Euro
20.16
Altın
1,844.78
ETH/USDT
1,710.30
BTC/USDT
24,829.00
BIST 100
5,134.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Finlandiya, NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin harekete geçmesini bekliyor

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliği hakkında olumlu mesaj aldıkları Türkiye'nin, harekete geçmesini beklediklerini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 20.02.2023
Finlandiya, NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin harekete geçmesini bekliyor

Brüksel

Haavisto, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na girerken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili soru üzerine Haavisto, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, bugün Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Eminim ki ABD'nin mesajı şu: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Haavisto, 30 NATO ülkesinden Türkiye ve Macaristan'ın katılım protokollerini henüz onaylamadığını anımsatarak, bu iki ülkenin de en kısa sürede onay vereceğini ümit ettiklerini, kendi üzerlerine düşeni yaptıklarını ve kararın NATO ülkelerine ait olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'dan şu ana kadar yalnızca Finlandiya'nın üyeliğine olumlu yaklaştığı belirtilen ve bununla ilgili değerlendirmesi sorulan Haavisto, şunları kaydetti:

"Türkiye'den aldığımız mesaj, geçen yaz üçlü muhtırada üzerinde mutabık kaldığımız konuları Finlandiya olarak yerine getirdiğimizdi. Tabii bu olumlu bir mesaj, ancak yine de Türkiye'nin harekete geçmesi gerekiyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mehmetçik ayakkabısı olmayan vatandaşa botlarını verdi
Bakan Kurum: TOKİ koordinasyonunda 10 ilde inşaat süreçlerini eş zamanlı başlatacağız
Enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in servise çıkarılması planlanıyor
Malatya'da bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütülüyor

Benzer haberler

Norveç'teki Boşnak Müslümanlar, depremzedelere yardım etmek için seferber oldu

Norveç'teki Boşnak Müslümanlar, depremzedelere yardım etmek için seferber oldu

Enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in servise çıkarılması planlanıyor

Malatya'da bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 1788 refakatsiz çocuğun 1225'i ailesine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 1788 refakatsiz çocuğun 1225'i ailesine teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet