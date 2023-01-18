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Dünya

Finlandiya Dışişleri Bakanı Türkiye'nin endişelerini gidermeyi ümit ediyor

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, terör örgütü PKK'nın hem İsveç'te hem de Finlandiya'da yasaklı olduğunu belirterek, "Umuyoruz ki Türkiye'nin bu konudaki endişelerini giderebiliriz." dedi.

Murat Temizer, Aysu Biçer, Muhammet İkbal Arslan   | 18.01.2023
Finlandiya Dışişleri Bakanı Türkiye'nin endişelerini gidermeyi ümit ediyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Varşova

Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Davos kasabasında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Haavisto, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında bir çalışma grubu oluşturulduğunu anımsattı.

Şimdiye kadar üç ülke arasında iki toplantı yapıldığını hatırlatan Haavisto, üçüncünün de bu yılın başında yapılacağını kaydetti.

Bakan Haavisto, şimdiye kadarki toplantılarda terör örgütü PKK'nın diğer ülkelerdeki varlığı dahil olmak üzere Türkiye'yi ilgilendiren konuların masaya yatırıldığına dikkati çekerek, "PKK, hem İsveç'te hem de Finlandiya'da yasaklanmış bir örgüt. Umuyoruz ki Türkiye'nin bu konudaki endişelerini giderebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ülkeler arası ziyaretlerin süreceğine işaret eden Pekka Haavisto, şunları kaydetti:

"İyi dostum olan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler yapıyoruz. Ukrayna ve Afganistan'daki son gelişmeler hakkında konuşuyoruz. NATO'ya kabul konusunda da görüşüyoruz. Doğrudan ve iyi bir iletişimimiz var. Şu anda ABD'de olduğunu biliyorum. ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma (F-16'lar konusu) ne olursa olsun bizim kabul sürecimize katkı sağlayabilir."

Haavisto, İsveç'in de terörle mücadele konularında elinden geleni yaptığını iddia ederek, "Finlandiya ve İsveç'in ayrı ayrı değerlendirilmesine ilişkin de fikirler oluyor, ancak İsveç'i haritadan çıkarmak ve bölge güvenliğini o şekilde değerlendirmek zor. " dedi.

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