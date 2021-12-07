Dolar
13.48
Euro
15.18
Altın
1,782.51
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
1,981.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Finlandiya Başbakanı, Kovid-19 tedbirlerine uygun davranmadığı gerekçesiyle eleştirildi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kabinesindeki bir bakan ile temaslı olduğu halde gece kulübüne giderek eğlenmesi eleştirilere neden oldu.

Şeyma Uzundere   | 07.12.2021
Finlandiya Başbakanı, Kovid-19 tedbirlerine uygun davranmadığı gerekçesiyle eleştirildi

Ankara

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kabinesindeki bir bakan ile temaslı olduğu halde gece kulübüne giderek eğlenmesi eleştirilere neden oldu.

Politico'nun haberine göre, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine, çalışma arkadaşları tarafından kendisine Haavisto'nın virüse yakalandığı bilgisi verilen Başbakan Marin'in hafta sonu arkadaşları ile gece kulübüne gitmesi tepki topladı.

Muhalefet, başkent Helsinki'deki gece kulübünde çekilen fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılan Marin'i, sorumsuz davranmakla suçlandı.

Başta, bu tutumu ile hiçbir Kovid-19 tedbir kuralını ihlal etmediğini belirterek kendini savunan Marin, kamuoyundaki tepkilerin ardından özür diledi.

Marin, aldığı talimatlar ışığında daha duyarlı davranması gerektiğini anladığını söyledi.

Muhalefet, Marin'in Kovid-19 testi negatif çıkana kadar kendini gönüllü olarak izole etmesi gerektiğini savunsa da Finlandiya'da çift doz aşılanmış kişilerin temaslı olmaları halinde kendilerini izole etmeleri gerekmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Finlandiya Başbakanı, Kovid-19 tedbirlerine uygun davranmadığı gerekçesiyle eleştirildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 790 bine yaklaştı
DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge: Kovid-19 aşısı zorunluluğu 'son çare' olmalı
İspanya'da tatil haftasında toplu etkinlikler Kovid-19 vakalarını artırdı
AB'nin sağlık kurumları, aşılamada farklı dozlarda farklı aşıların kullanılabileceğini bildirdi

Benzer haberler

AB ülkeleri, iklim değişikliği ve sağlıkla ilgili ürünlerin KDV'sini düşürecek

AB ülkeleri, iklim değişikliği ve sağlıkla ilgili ürünlerin KDV'sini düşürecek

Finlandiya Başbakanı, Kovid-19 tedbirlerine uygun davranmadığı gerekçesiyle eleştirildi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 790 bine yaklaştı

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge: Kovid-19 aşısı zorunluluğu 'son çare' olmalı

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge: Kovid-19 aşısı zorunluluğu 'son çare' olmalı
AB'nin sağlık kurumları, aşılamada farklı dozlarda farklı aşıların kullanılabileceğini bildirdi

AB'nin sağlık kurumları, aşılamada farklı dozlarda farklı aşıların kullanılabileceğini bildirdi
Kovid-19 aşılarında tekrarlayan dozlar koruma süresini uzatıyor

Kovid-19 aşılarında tekrarlayan dozlar koruma süresini uzatıyor