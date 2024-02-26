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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli yetkili Bergusi'den "geçici birlik hükümeti" kurulması çağrısı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, "İsrail'in işgal planına karşı çıkmak" amacıyla Filistin'de "geçici birlik hükümeti" kurulması çağrısında bulundu.

Qais Omar Darwesh Omar, Çağrı Koşak  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Filistinli yetkili Bergusi'den "geçici birlik hükümeti" kurulması çağrısı

Ramallah

AA muhabirine açıklamada bulunan Bergusi, "(Filistin Başbakanı Muhammed) Iştiyye hükümetinin istifası, tüm Filistinliler tarafından kabul görecek geçici bir Filistin hükümetinin kurulmasına yol açmalıdır." dedi.

Bergusi, kurulacak geçici hükümetin görevlerini, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin işgal planına karşı koymak, Batı Şeria ve Gazze'nin birliğini sağlamak, Gazze'nin yaralarını sarmak, özgür ve demokratik seçimlerin hazırlığını yapmak" şeklinde sıraladı.

İsrail'in Filistinlileri "zorla yerinden ettiğini ve etnik temizlik" yaptığını belirten Bergusi, "Filistin'in ulusal birliğe şiddetle ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

"En önemli şey Filistin'in ulusal liderliğini oluşturmak." diyen Bergusi, yeni hükümetin Filistin halkının taleplerini karşılaması gerektiğini vurguladı.

Filistin Başbakanı Iştiyye'nin istifası

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık toplantısında Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu duyurdu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten Iştiyye, istifa kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğine işaret etti.

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