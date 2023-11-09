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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli tutuklular İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde işkenceye maruz kalıyor

İsrail'in Megiddo Hapishanesi'ndeki Filistinli tutukluların işkenceye maruz kaldığı belirtildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Filistinli tutuklular İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde işkenceye maruz kalıyor

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, yakın zamanda Hayfa ve Cenin kentleri arasında kalan Megiddo Hapishanesi'nden çıkan bir tutuklunun ifadelerine yer verildi.

İsmi açıklanmayan Filistinli, Megiddo Hapishanesi'ne ilk girdiğinde kendisini ABD'nin Irak'ı işgali sırasında ağır işkenceler için kullandığı Ebu Gureyb Cezaevi’ne getirilmiş gibi hissettiğini söyledi.

Filistinli eski tutuklu, "İsrail askerleri tutukluyu yerde sürüklüyorlar, işgal (İsrail) bayrağını öpmesini istiyorlar. Eğer tutuklu bunu yapmazsa ağır bir şekilde dövüyorlar." ifadelerini kullandı.

"İnancım olmasaydı aklımı kaybederdim." diyen Filistinli, Megiddo'daki tutukluların, ağır bir şekilde dövüldüğünü, işkence ve hakaretlere maruz kaldığını, yaralıların tedavi edilmediğini belirtti.

Hapishanedeki ciddi kalabalığa dikkati çeken Filistinli eski tutuklu, “Tek bir hücrede 11 ila 18 tutuklu kalıyor; üzerlerine örtecek bir şey olmadan yerde uyuyorlar.” diye konuştu.

Megiddo'da her koğuşa günde yalnızca iki kez yemek verildiğini ve kıyafet, ayakkabı dahil her şeye el konulduğunu aktaran Filistinli, “Haşlanmış yumurta ve patates veriyorlar, oldukça kötü ve anca 2 kişiye yetiyor. Her şeye el koydukları için mahkumlara, giydiğinden başka kıyafet kalmıyor.” dedi.

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınlarını ve Filistinlilere karşı gözaltı operasyonlarını artırdı.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana 2 bin 300 Filistinliyi gözaltına aldı.

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