Euro
10.14
Dolar
8.54
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistinli tutuklu Ahres serbest bırakılması karşılığında 103 günlük açlık grevini sonlandırdı

Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres, İsrail'in serbest bırakma kararına karşılık 103 gündür sürdürdüğü açlık grevine son verdi.

Esat Fırat   | 06.11.2020
Filistinli tutuklu Ahres serbest bırakılması karşılığında 103 günlük açlık grevini sonlandırdı

Kudüs

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı 103 gündür açlık grevini sürdüren Mahir el-Ahres'in, İsrail ile varılan anlaşma çerçevesinde açlık grevini sonlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, halihazırda başkent Tel Aviv yakınlarındaki Rehovot kentinde bulunan Kaplan Hastanesi'nde tutulan Ahres'in 26 Kasım'da serbest bırakılacağı, Filistinli tutuklunun bu 20 gün boyunca hastanede tedavi edileceği kaydedildi.

Ahres, idari tutukluluk kararına tepki için açlık grevine başlamıştı

İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 436 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 241 bini geçti
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı
Almanya Kovid-19 test stratejisi güncellendi
Rusya'da Kovid-19 vakaları sıçrama yaptı

Benzer haberler

Filistinli tutuklu Ahres serbest bırakılması karşılığında 103 günlük açlık grevini sonlandırdı

Filistinli tutuklu Ahres serbest bırakılması karşılığında 103 günlük açlık grevini sonlandırdı

İsrail 2 bin Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi

Gazzeli öğretmen abluka altındaki kısıtlı imkanlarla geliştirdiği projelerle uluslararası ödül kazandı

Etiyopya ve İsrail istihbarat alanında iş birliği kararı aldı

Etiyopya ve İsrail istihbarat alanında iş birliği kararı aldı
İsrail 17 yıllık mahkumiyetinin ardından Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

İsrail 17 yıllık mahkumiyetinin ardından Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü yıkım faaliyetlerine tepki

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü yıkım faaliyetlerine tepki