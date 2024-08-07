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Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy mevkisindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneğinden "işkence" açıklaması

FİLMED, "İnsanlığın vicdanını yaralayan bu adi, sapık hadise alelade bir olay gibi geçmemeli, insan hakları savunucuları gereğini yapmalıdır. Bu vahşeti durdurmak insanlığın borcu ve görevidir" açıklamasını yaptı.

İrem Demir  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneğinden "işkence" açıklaması

İstanbul

Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği (FİLMED), tutuklu Filistinlilerin maruz kaldığı işkenceye ilişkin, "İnsanlığın vicdanını yaralayan bu adi, sapık hadise alelade bir olay gibi geçmemeli, insan hakları savunucuları gereğini yapmalıdır. Bu vahşeti durdurmak insanlığın borcu ve görevidir." açıklamasını yaptı.

Derneğin açıklamasında, İsrail işgal kuvvetlerinin Gazze'de yaptığı kanlı katliamların yanı sıra tutukladığı Filistinlilere çok ağır işkenceler uyguladığının bilindiği belirtildi.

Bazı esirlerin bu işkenceler sonucunda şehit olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katiller bununla kalmayıp tutuklulara cinsel saldırılar yaptıkları görüntüleri İsrail medyasına ulaştırmıştır. Yayınlanan bir videoda tutukluluk merkezinin avlusunda yüz üstü yatırılan elleri kelepçeli onlarca esir arasından bir Filistinliye yüzü maskeli silahlı gardiyanların cinsel saldırı yaptıkları görülmektedir. Gardiyanlar o alanda kameraların olduğunu ve bu işkencelerin kayıt edildiğini bilerek bu rezil davranışları yaptılar. Yüzlerini maskelerle kapatmış, sonra kendileri bu görüntüleri basına sızdırmışlardır."

Açıklamada, olayı öğrenen işgalci ordusunun disiplin komitesinin canileri sorguya almaya kalktığı kaydedilerek, "Bazı İsrail milletvekilleri ve siyasetçileri tutukluluk merkezini basarak, bu canavar gardiyanların sorguya alınmasını fiilen engellemişlerdir. Caniler, yaptıkları bu iğrenç saldırılarla esirlere fiziksel ve ruhsal işkence yaşatmanın yanı sıra tüm Filistin halkına ve onu destekleyen vicdanlı insanlara ızdırap yaşatmayı hedeflemektedirler." ifadelerine yer verildi.

İnsan haklarını ve uluslararası savaş esirlerinin haklarını tanımayan İsrail'in 7 Ekim'den beri tüm dünyanın gözü önünde soykırım uygularken, hayatta kalan Filistinlilere her türlü zulüm ve vahşeti yaptığı vurgulanan açıklamada, "İnsanlığın vicdanını yaralayan bu adi, sapık hadise alelade bir olay gibi geçmemeli, insan hakları savunucuları gereğini yapmalıdır. Bebek katilleri ve sadist canilerden arınmış bir dünya olmazsa bu ateş her yeri yakabilir. Bu vahşeti durdurmak insanlığın borcu ve görevidir." denildi.

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