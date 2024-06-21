Filistinli kanser hastası kız çocuğu, tüm sağlık imkanlarından yoksun çadırda yaşam mücadelesi veriyor
İsrail'in aylardır yıkcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan 16 yaşındaki İnşirah Ebu Ameşe, tedavi imkanlarından uzakta ve savaş şartları altında kanserle mücadele ediyor.
Gazze
İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den önce hastanede tedavi gören ve soğutma cihazlarıyla bir nebze olsa da rahatlayan küçük kız, yüksek sıcaklıkların yanı sıra kumaş çadırda, şiddetli ağrılara dayanmaya çalışıyor.
İlki gözünün üstünde, ikincisi yanakta olmak üzere iki tümörün tespit edilmesinden sonra yüzünün sol kısmı şişen ve gözünü tamamen kaybeden Filistinli kız çocuğu, Gazze dışında tedavi olmak istiyor.
Ancak durmak bilmeyen İsrail saldırıları ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, İnşirah'ın tedavi umutlarına gölge düşürüyor.
Filistinli çocuğun ailesi, savaşın başladığı ekim ayından bu yana kızlarını tedavi için Gazze dışına çıkarabilmenin yollarını arıyor ancak durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor.
İnşirah'ın annesi ve kız kardeşi de kanser hastası, erkek kardeşi ise beyinde elektrik fazlalığından muzdarip.
Çadır hayatında kanserle mücadele
İnşirah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en basit ihtiyaçların bile uzağında kalan çadır hayatında sevdiği tek uğraşın kedilerle oynamak olduğunu söyledi.
Filistinli genç kız, içinde bulunduğu durumu şu sözlerle ifade etti:
"İsrail saldırılarından önce Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'daki evimizde kendime ait bir odam, odamda da havalandırma ve soğutma cihazları vardı. Bağışıklığım düşük olduğu için uygun şartları sağlamaya çalışıyorlardı.
Şimdi ise bir çadırda, sağlıksız şartlar altında yaşıyoruz, bağışıklığım çok zayıfladı, yükseltebilmek için hiçbir imkana sahip değilim."
Ayrıca sığınma merkezinde çadırların olduğu bölgenin çok kalabalık olduğuna işaret eden İnşirah, salgın hastalık riski nedeniyle çadırdan da olabiliğince çıkmadığını dile getirdi.
İnşirah, bunlara ek olarak sıcak havanın da kendisini zayıf düşürdüğünü ifade etti.
Filistinli kız, "Mümkün olan en kısa sürede ailemle birlikte tedavi için Gazze Şeridi'nin dışına çıkmayı umuyorum." dedi.
Ailenin diğer fertleri de kanser hastası
Ebu Ameşe'nin annesi Semah, İnşirah'ın babasının da yıllar önce kanserden öldüğünü söyledi.
Semah, kendisi ve diğer kızının da kanser hastası olduğunu, başka bir çocuğunun da beyinde elektrik fazlalığından muzdarip olduğunu belirtti.
İnşirah'ın sağlık sorunları ve yüzünün sol kısmındaki şişliklerin de artması nedeniyle durumunun iyi olmadığına işaret eden Semah, şunları aktardı:
"Ürdün ve İsrail hastanelerinde tedavi gördükten sonra İnşirah'ı bölge dışında tedavi ettirebilmek için para biriktiyordum. Maalesef bunu başaramadım.
Hastalığa yakalandığından bu yana başından tümörün alınması, başına ve çenesine platin takılması dahil 17 ameliyat geçirdi. İsrail saldırılarında evimi, İnşirah'ın ameliyatı için biriktirdiğim parayı kaybettim."
Semah, yaşadıkları koşullar göz önüne alındığında sağlıklı yiyeceklerin, süt gibi bağışıklığı güçlendirecek besinlerin bulunamamasının İnşirah'ın sağlık durumunu daha da ağırlaştırdığını kaydetti.
Filistinli anne, yaşadıkları zor süreci, "Ekmek yerine karton yediğimiz günler oldu." sözleriyle aktadı.
Hastalık ve zorla yerinden edilme süreci
Semah, İsrail saldırıları nedeniyle Han Yunus'taki evlerinden göç etmek zorunda kaldıklarını, o zamandan bu zamana 12 kere zorla yerlerinden edildiklerini anlattı.
Zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin yakınlarından uzaklaştığını, birbirlerine destek olamadıkları için yaşamın zorlaştığını belirten Semah, bir keresinde tedavi için Endonezya Hastanesinde bulundukları sırada İsrail'in saldırı düzenlediğini; bombardımanda bir şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu elinden yaralandığını dile getirdi.
Semah, yara nedeniyle el sinirlerinin hasar gördüğünü, günlük işlerini dahi yaparken zorlandığını kaydetti.
Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı
İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.
Gazze Şeridi'nin İsrail haricinde dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya bulunan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da saldırılar nedeniyle klinik kapasitesinin yüzde 70'ini kaybettiklerini, sahra hastaneleri kurmaya çalıştıklarını ancak imkan bulamadıklarını belirtiyor.
Bakanlık ayrıca, Gazze Şeridi'nde halihazırda 25 bin hasta ve yaralının yurt dışında tedaviye ihtiyacı olduğunu, saldırılar nedeniyle bunun sağlanamadığını aktarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.