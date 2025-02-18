Filistinli kadın, İsrail saldırısında kaybettiği oğlunun kıyafetleri ile avunuyor
İsrail abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 16 ay boyunca düzenlediği acımasız saldırıları sonucu on binlerce Filistinliyi sevdiklerinden ayırdı.
İsrail saldırıları sonucu oğlunu kaybeden Filistinli Fethiyye Ata Ebu Leyla, evinin enkazından çıkarttığı oğlunun kıyafetleri ile avunmaya çalışıyor. Filistinli kadın 30 yıl önce eşini kaybettiğini ve türlü zorluklarla büyüttüğü çocuklarından en büyüğü olan oğlunu kaybetmenin acısını aktardı.
Ebu Leyla oğlunun kıyafetlerini giyerek en azından kokusunu almaya çalıştığını anlatırken aynı saldırıda oğlu ile birlikte 10 yaşındaki torununu da kaybettiğini söyledi. Filistinli kadın bölgedeki tüm zorluklara rağmen Gazze'den çıkmak istemediğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.