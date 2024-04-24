Filistinli kadın çocuklarına yemek pişirebilmek için yakacak olarak çöpleri kullanıyor
İsrail'in mutfak tüpü ve akaryakıt girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde yemek pişirmek için çöp ve atıklar kullanılıyor.
Gazze
İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız şekilde bombalıyor.
Tel Aviv yönetimi 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuka aykırı şekilde özellikle Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere insani yardımların yanı sıra akaryakıt ve mutfak tüpü gibi hayati önem arz eden malzemelerin girişine izin vermiyor.
İsrail ordusunun 201 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Bölgede çok ciddi gıda sıkıntısı yaşanırken ulaşan az sayıdaki yardımlar ve bulunan yiyecekler de sağlıksız koşullarda pişiriliyor. Mutfak tüpü ve akaryakıtın bulunmadığı Gazze'de, yemek pişirmek için çöp ve çeşitli atıklar kullanılıyor.
Yanabilecek her şeyi yakarak yemek pişirmeye çalışıyor
AA muhabirine konuşan Filistinli anne Sabirin Ebu Avde (50), her gün yemek pişirmek için çöp ve atık aramaya çıktığını, çöpler arasında uzun süre plastik, naylon, karton her tür yakılabilecek malzeme aradığını söyledi.
Gazze'nin kuzeyindeki saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek güneydeki Refah kentine sığındıklarını anlatan Ebu Avde, "Mutfak tüpü bulamadığımızdan çocuklarıma yemek pişirebilmek için her gün yakacak bir şeyler bulabilme amacıyla dolaşıyorum." dedi.
Odun ya da kömürün pek bulunmadığını, bu nedenle yanabilecek her şeyi yakarak yemek pişirmeye çalıştıklarını söyleyen Ebu Avde, eşinin hasta olduğunu bu nedenle kendisinin yakacak aramaya çıktığını ve yürüyerek saatlerce sokak sokak dolaştığını dile getirdi.
Böbrek hastası olan eşinin, göğüs enfeksiyonunun yanı sıra bağışıklık sisteminde zayıflık olduğunu bu nedenle hiçbir şey yapamadığını, dolayısıyla tek başına ailesinin tüm sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan Ebu Avde, eşinin sağlık durumunun daha da kötüleşmesinden endişe ettiğini söyledi.
Gazze'de yemek pişirmenin bile çok zor bir hal aldığını, yemek malzemesi bulunsa yakacak bulunmadığını söyleyen Ebu Avde, kendisinin de hasta olduğu için zar zor yakacak topladığını, yakarken de dumandan etkilendiğini, bu durumun göğüs hastalıklarını tetiklediğini ifade etti.
Solunum yolu hastalıkları arttı
Ebu Avde gibi pek çok kişinin yemek pişirebilmek için yakacak olarak sağlığa zararlı plastikleri kullanmak zorunda kalması, bölgede solunum yolu hastalıklarında artışa neden oldu.
Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, mutfak tüpü bulunamamasından ötürü ateş yakmak için zehirli gazlara yol açan malzemelerin kullanılması nedeniyle hastanelerde yüzlerce solunum yolu hastası olduğu ifade edildi.
Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf, İsrail'in bölgeye aylardır mutfak tüpü ve akaryakıt girişine izin vermemesinin insani krizi daha da derinleştirdiğini vurguladı.
İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıkların görüldüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 262 kişi hayatını kaybetti, 77 bin 229 kişi de yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.