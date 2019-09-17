Euro
6.31
Dolar
5.70
BIST 100
101,447.40
Altın
1,502.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistinli gruplardan Oslo Anlaşması'ndan çekilme çağrısı

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin yönetimine Oslo Anlaşması'ndan çekilme ve Filistin'deki bölünmüşlüğe son verme çağrısı yaptı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Said İbicioğlu   | 17.09.2019
Filistinli gruplardan Oslo Anlaşması'ndan çekilme çağrısı

Gazze

Hamas'ın üst düzey isimlerinden İsmail Rıdvan, Gazze'de düzenlenen "Oslo'dan Çıkış" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, "Oslo Anlaşması işgalcileri yerleşim yerleri konusunda cesaretlendirdi. Oslo geride bir iç parçalanmışlık bıraktı." dedi.

"Oslo Anlaşması Araplarla İsrail'in normalleşmesinin yolunu açtı" diyen Rıdvan, Kudüs'ün ABD tarafından İsrail'in "başkenti" olarak tanınması ve Yüzyılın Anlaşması'nın Oslo'nun tehlikeli yansımalarından olduğuna dikkati çekti.

Rıdvan, Ramallah yönetimini Oslo'nun başarısız olduğunu duyurmaya ve direnişi stratejik bir seçenek olarak değerlendirmeye çağırdı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Cemil Mezher de Filistin davasına yönelik komplolarla mücadelenin Filistin'de birliğin sağlanmasından geçtiğine işaret etti.

Mezher, Filistin'de iç bölünmenin sürmesinin İsrail'in işlediği suçları sürdürmesine imkan tanıdığını vurguladı.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale de "Oslo insanların geçirdiği en kötü tecrübelerden biri. Bugün bize bu anlaşmanın yanı sıra yeni tehditler dayatılıyor." diye konuştu.

Nehale, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle düşman 'Yüzyılın Anlaşması' gibi yeni komplolar kurarken Filistinlilerin haklarının güvence altına alınması için siyasi gidişat düzeltilmeli. Yüzyılın Anlaşmasının uygulanması siyonist projenin bölgede ve dünyada zafer kazanması demektir."

Hamas ile güçlü ilişkilere sahip olduklarını söyleyen Nehale, iki grup arasındaki ittifakın bozulması için ortaya konulan tüm girişimlere rağmen taraflar arasındaki stratejik ilişkinin devam ettiğini vurguladı.

Oslo Anlaşması

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor
Türk Konseyi tarihi bir dönüm noktasında
Suudi Arabistan'a yapılan saldırı petrolün dengesini bozdu

Benzer haberler

Hamas: Gazze ablukasının kaldırılması için atılan adımlar yetersiz

Hamas: Gazze ablukasının kaldırılması için atılan adımlar yetersiz

Filistinli gruplardan Oslo Anlaşması'ndan çekilme çağrısı

Netanyahu'nun partisinden 'acil' toplantı kararı

'Sağ bloku ve psikopat Netanyahu’yu devirmek istiyoruz'

'Sağ bloku ve psikopat Netanyahu’yu devirmek istiyoruz'
İsrail Cumhurbaşkanından seçimlerin tekrarlanmayacağı vaadi

İsrail Cumhurbaşkanından seçimlerin tekrarlanmayacağı vaadi
İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında

İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında