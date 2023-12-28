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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli gruplardan "Gazze'nin geleceği" senaryolarına karşı "birlik hükümeti" önerisi

Filistinli direniş grupları, "Gazze'nin geleceği" olarak adlandırılan senaryolara karşılık "birlik hükümeti" temelli ulusal bir çözüm sunulması çağrısı yaptı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Gülşen Topçu  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Filistinli gruplardan "Gazze'nin geleceği" senaryolarına karşı "birlik hükümeti" önerisi

Gazze

Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık yetkililerinin katılımıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Gazze'de yaşananların ve savaş sonrasının değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, herhangi bir esir takası anlaşmasından önce Gazze'deki saldırıların durdurulması gerektiği vurgulandı.

Toplantıya katılan gruplar, Gazze'nin geleceğiyle ilgili tüm çözüm önerileri ve senaryoların reddedilmesi ve ulusal birlik hükümeti kurulmasına dayalı Filistin ulusal çözümü sunulması çağrısında bulundu.

Bu bağlamda gruplar, daha önceki ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararların uygulanması için istisnasız tüm tarafların dahil olacağı bağlayıcı ve kapsayıcı bir toplantı düzenlenmesi ve Filistin siyasi sisteminin demokratik temeller üzerinde güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Gazze'deki savaşın da ele alındığı toplantıda, İsrail'in sürdürdüğü saldırıların ve soykırımın durdurulması, Gazze'ye dönük ablukanın kırılması, gıda yardımı, yakıt ve tıbbi malzeme girişlerinin sağlanması ve ağır yaralıların dışarda tedavi edilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Toplantıya katılanlar, Arap ve İslam dünyası ile uluslararası camianın Gazze'nin yeniden imarı, bu konuda uluslararası bir girişim başlatılması ve başlangıç olarak acilen prefabrik ev gönderilmesi için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

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