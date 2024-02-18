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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze'de kaos yayma girişimlerine karşı birlik çağrısı yaptı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, "İsrail'in milli safların dışından gelen şüpheli çağrılarla kaos yaymaya, milli birliği tehdit etmeye, fitne ve bölücülüğü körüklemeye çalıştığına" dikkat çekerek, birlik ve silahlanma çağrısında bulundu.

Mustafa M. M. Haboush, Ekrem Biçeroğlu  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze'de kaos yayma girişimlerine karşı birlik çağrısı yaptı

Gazze

Gazze'deki direniş grupları ortak açıklamada bulundu.

Filistinlilerin kapsamlı bir soykırıma maruz kaldığı belirtilen açıklamada, İsrail'in herhangi bir direniş grubunu ayırt etmeksizin topluca hedef aldığı vurgulandı.

Direniş grupları arasında birliğe en çok ihtiyaç duyulan aşamada olunduğuna dikkat çekilerek, birlik ve silahlanma çağrısı yapılan açıklamada, "İsrail'in milli safların dışından gelen şüpheli çağrılarla kaos yaymaya, milli birliği tehdit etmeye, fitne ve bölücülüğü körüklemeye çalıştığına" işaret edildi.

İsrail'in "nazi işgalini" sona erdirmeye yönelik tüm çözüm ve önerileri reddettiği, Filistinlileri ve Filistinlilerin davasını hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 985 Filistinli öldürüldü, 68 bin 883 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 235’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 397 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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