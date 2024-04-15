Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail mart ayında 6 gazeteciyi öldürdü, 9'unu yaraladı
Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in mart ayında gazetecilere karşı gerçekleştirdiği 105 "suç ve ihlal" saldırısında 6 gazetecinin hayatını kaybettiğini, 9 gazetecinin yaralandığını bildirdi.
İstanbul
Filistinli Gazeteciler Sendikasının Özgürlükler Komitesi, İsrail'in basın mensuplarına karşı işlediği suç, ihlal ve saldırılarına ilişkin aylık raporunu yayımladı.
Raporda; İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırılarını farklı boyutlarda artırdığı belirtilirken, Gazze Şeridi'nde 3 gazetecinin evlerine doğrudan düzenlenen saldırılar sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 3 gazetecinin şarapnel isabet etmesi sonucu öldüğü, 9 gazetecinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail'in mart ayında gazetecilere yönelik 105 "suç ve ihlal saldırısı" gerçekleştirdiği, bu ihlaller sonucu gazetecilere ait 12 ev ve tesisinin yıkıldığı, 8 gazetecinin de alıkonulduğu belirtildi.
Bu süre zarfında İsrail ordusunun gazetecilere ait 4 ev ve tesise baskın düzenlediği, 3 kez gazetecilere doğrudan ateş açtığı, yaklaşık 10 gazeteciyi de darbettiği bilgisine yer verildi.
Raporda ayrıca İsrail'in mart ayında 3 gazeteciyi hakim karşısına çıkardığı, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da basın kuruluşlarını hedef aldığı belirtildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Nisan'da yayımladığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 140 olduğunu bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.