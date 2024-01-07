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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli Gazeteciler Sendikası: Gazze'deki gazetecilerin yüzde 9'u İsrail saldırılarında öldü

Gülşen Topçu  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Filistinli Gazeteciler Sendikası: Gazze'deki gazetecilerin yüzde 9'u İsrail saldırılarında öldü

İstanbul

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki gazetecilerin yüzde 9'unun öldürüldüğünü belirtti.

Sendika, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu gazeteci Hamza ed-Dahduh ile gazeteci Mustafa Süreyya'nın İsrail saldırısında öldürülmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Dahduh ile Süreyya'nın öldürülmesinin kınandığı açıklamada, bu saldırıların gazetecileri korkutamayacağı bilakis İsrail'in işlediği suçları ve yürüttüğü soykırım savaşını aktarma konusundaki kararlılıklarını daha da artıracağı kaydedildi.

İsrail'in yaptıklarının cezasız kalması nedeniyle bu suçları işlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesine "Filistinli gazetecilerin hedef alınmasıyla ilgili soruşturma açma" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Al Jazeera muhabiri Dahduh'a ve Süreyya'nın ailesine başsağlığı dilendi.

İsrail ordusunun bu sabah, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında gazeteci Hamza ed- Dahduh ile Mustafa Süreyya öldürülmüştü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Han Yunus kentinde görev başındaki Dahduh ile Süreyya'yı hedef almasıyla Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 109'a yükseldiği vurgulanarak, İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırıları en sert şekilde kınanmıştı.

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