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Dünya

Filistinli Dahlan'ın, Sudan yönetimi ile İsrail arasında arabuluculuk yapıyor iddiası

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, Filistin'deki Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın, Sudan yönetimini İsrail ile normalleşme anlaşması yapmak için ikna etmeye çalıştığını duyurdu.

Ali Semerci,Said İbicioğlu   | 27.08.2020
Filistinli Dahlan'ın, Sudan yönetimi ile İsrail arasında arabuluculuk yapıyor iddiası

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Sudan yönetimiyle yakın temas halinde olan Muhammed Dahlan'ın, Tel Aviv'le normalleşmeye ikna çalışması yürütüyor.

Dahlan'ın, Sudan yönetimine normalleşmenin silah anlaşmaları da dahil olmak üzere çeşitli konularada kendilerine fayda sağlayacağını ilettiği belirtildi.

KAN daha önce de Sudan Ummet Partisi Genel Başkanı Mübarek el-Fadıl el-Mehdi'nin, "Sudan halkının çoğunluğu İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini destekliyor. Sudan normalleşme isteği konusunda ciddi." dediğini aktarmıştı.

Mehdi'den ise habere dair herhangi bir doğrulama yada veya yalanlama gelmedi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ise 25 Ağustos'ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya geçiş hükümetinin İsrail'le ilişkileri normalleştirme yetkisine sahip olmadığını söylemişti.

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