Filistinli Cuaym, 23 yılın ardından özgürlüğüne ancak "sürgünde" kavuşabildi
İsrail hapishanelerinde 23 yıl kalan 51 yaşındaki Filistinli Eymen Cuaym, esir takası kapsamında serbest bırakıldıktan sora Mısır'a sınır dışı edildi.
Ramallah
Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli sivil erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 183 Filistinli esiri serbest bıraktı.
- Serbest bırakılan Filistinli genç: İsrail hapishanelerindeki şiddet ve uyuz hastalığı beni bitkin düşürdü
- İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirler sevdiklerine kavuştu
- Filistinli esirler ile İsrailli esirlerin görünümleri arasındaki fark dikkati çekiyor
- İsrail'in Gazze Şeridi'nde 471 gün devam eden soykırımında 738 cami ve 3 kilise yerle bir edildi
- Hamas ile İsrail arasındaki dördüncü tur esir takasında 183 Filistinli serbest kaldı
- İsrail, serbest bırakılan Filistinli esirlerin sevincini baskın, saldırı ve tehdit yoluyla çalmaya çalışıyor
- Hamas, esir takasının 4. turunda İsrail'in serbest bırakacağı 183 Filistinlinin listesini paylaştı
- İsrail, Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi havaya uçurdu
- İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek 19 yaşındaki Filistinli El Karan'ı hedef aldı
- Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralılardan oluşan ilk grup yarın Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacak
Anlaşma kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye gönderilen Filistinli esirlerden biri olan 51 yaşındaki Cuaym, özgürlüğüne ancak "sürgünde" kavuşabildi.
Annesine veda edemedi
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti sakinlerinden Cuaym, 24 Ekim 1973'te dünyaya geldi. İki erkek ve dört kız kardeşi bulunan Cuaym'ın İslam, İsra ve Safa adında üç kızı bulunuyor.
Hapisteyken annesini kaybeden Cuaym, son yıllarında annesiyle telefonda dahi görüştürülmemiş.
Üniversitede Siyaset Bilimi okudu
Cuaym, temel eğitimini Tulkerim'deki devlet okullarında aldı.
Tutukluluğu süresince üniversite eğitimini tamamlamaya çalışan Cuaym, mahkumların erişebildiği tek üniversite olan İbrani-İsrail Üniversitesi'ne kayıt oldu ve Siyaset Bilimi okudu.
Hapishane yıllarında ciddi sağlık sorunları oluştu
İlki 1988'de olmak üzere farklı tarihlerde tutuklanıp bırakılan Cuaym, son olarak 20 Eylül 2002'de tutuklandı.
Cuaym, İsrail askerlerinin öldürülmesini planlamak ve katılmak suçlamasıyla ömür boyu hapis ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İsrail hapishanelerinde çeşitli hastalıklara yakalanan ve gerekli tedaviyi alamayan yüzlerce Filistinliden biri olan Cuaym, "tıbbi ihmal" kurbanlarından biri.
Cuaym, sorgulamalar sırasında ağır işkence gördü, başına ciddi darbeler aldı. Hapishanede kaldığı süre boyunca sol gözünde görme kaybı ve kalp kası sorunlarının yanı sıra ciddi kilo kayıpları yaşadı.
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.
Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından bugün hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.
Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.
Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.