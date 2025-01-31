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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek 19 yaşındaki Filistinli El Karan'ı hedef aldı

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek balıkçı teknesine hedef aldığı saldırıda 19 yaşındaki Filistinli balıkçı Saher El Karan'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şeyma Nur Bütün  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek 19 yaşındaki Filistinli El Karan'ı hedef aldı

Gazze

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda ateşkesi ihlal ederek balıkçı teknesine hedef aldığı saldırıda 19 yaşındaki Filistinli balıkçı Saher El Karan'ın yaşamını yitirdiği bildirildi. 

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