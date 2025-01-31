İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek 19 yaşındaki Filistinli El Karan'ı hedef aldı
İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek balıkçı teknesine hedef aldığı saldırıda 19 yaşındaki Filistinli balıkçı Saher El Karan'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gazze
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda ateşkesi ihlal ederek balıkçı teknesine hedef aldığı saldırıda 19 yaşındaki Filistinli balıkçı Saher El Karan'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'nda ateşkesi ihlal ederek balıkçı teknesini hedef aldığı saldırıda 19 yaşındaki Saher El Karan yaşamını yitirdi https://t.co/tZqMbJ0xVl pic.twitter.com/lbuXRQHtbA— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 31, 2025