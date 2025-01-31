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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralılardan oluşan ilk grup yarın Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacak

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralılardan oluşan ilk grubun yarın Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacağı bildirildi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ekrem Biçeroğlu  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralılardan oluşan ilk grup yarın Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacak

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İlk hasta ve yaralı grubu, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü Refah Sınır Kapısı'ndan yola çıkacak." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında "taraflar arasında onaylanan muayeneye göre seyahat prosedürlerini düzenlemek amacıyla hastalar ve refakatçileriyle telefonla iletişim kurulacağı" bilgisine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) hasta ve yaralıları taşıyan otobüslerin hazırlanıp Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etmesi için çalışma yapacağı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Refah Sınır Kapısı'nın bugün öğleden sonra açılmasının planlandığı ifade edilmişti

İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti.

Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da yer alıyordu.

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