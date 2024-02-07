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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli anne İsrail'in vurduğu araçta mahsur kalan küçük kızından günlerdir haber bekliyor

Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki kız çocuğunun annesi Visam Receb, 9 gündür haber alınamayan kızı Hind Receb'in geri geleceği umudunu canlı tutuyor.

Mohammed Majed  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Filistinli anne İsrail'in vurduğu araçta mahsur kalan küçük kızından günlerdir haber bekliyor

Gazze

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracın İsrail güçlerince hedef alınması üzerine telefonla kendilerini arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Leyan Hamade'nin 29 Ocak'ta saldırıya uğradığı bilgisini vererek, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını paylaştı.

Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından yaşamını yitirdiği, aynı araçta bulunan 6 yaşındaki Hind Receb'in de araçta mahsur kaldığı belirtildi.

Filistin Kızılayından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, Hind ve onu kurtarmak için giden sağlık ekibinden hala bir haber alınamadığı aktarıldı.

Hind'in annesi Visam Receb de bir haftayı aşkın süredir küçük kızının geri gelmesi umuduyla bekliyor.

AA muhabirine konuşan Filistinli anne, "Hind'le iletişimin kesildiği andan beri Şifa Hastanesinde bekliyorum. Ancak şu ana kadar beni sevindirecek bir haber alamadım." dedi.

Bölgede bir şey yapabilecek ne bir devlet ne de bir insan hakları kuruluşunun olduğunu ifade eden Receb, 29 Ocak Pazartesi günü ikamet ettikleri Gazze kentinin batısına sabah saatlerinde yoğun saldırıların gerçekleştiğini hatırlattı.

Havanın yağışlı ve çok soğuk olduğu o saatlerde evden kaçmaya çalıştıklarını dile getiren Receb, yağmurlu hava sebebiyle yanında götüremediği kızı Hind'in akrabalarının yanında gitmelerini istediğini söyledi.

Kızının içinde yer aldığı aracın gittiği güzergahta saat 08.10'da büyük bir patlama sesi duyduklarını aktaran Receb, oraya dönüp bakınca Leyan ve Hind'in içinde bulunduğu aracın yoğun ateşle hedef alındığını gördüklerini kaydetti.

Filistinli acılı anne, Hind'le birlikte araçta bulunan herkesin öldüğüne inandıklarını ve İsrail ordusunun yoğun ateşinden korunmak için ambulans beklediklerine işaret etti.

"Ölmek istemiyorum, gelin alın beni"

Araçtakileri 6 saat sonra telefonla arama fırsatı bulduklarını anlatan Receb, saat 14.00 civarında Leyan'ın telefonu açabildiğini söyledi.

Leyan'la telefon görüşmesinde Hind'in araçta sağ kurtulduğunu aktardığını belirten Receb, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin Kızılayını aradık ve onlar da Leyan'la iletişim kurdu. Filistin Kızılayı, Leyan'ın doğrudan hedef alındığı sırada gerçekleşen telefon görüşmesini kaydetti. Dolayısıyla Leyan o sırada öldü. Hind'in de öldüğü düşünüyorduk ancak telefon görüşmesi sırasında Hind, Leyan'a ateş açtılar.. Anne Leyan öldü.. Hepsi öldü, gelin alın beni burada tek kalmak istemiyorum dedi. Ben de ona, ambulans 15 dakikaya yanında olur dedim ve hemen Kızılayı aradım. Kızılay ekibi gitti ancak ondan da haber alınamıyor."

Bir haftayı aşkın süredir haber alınamayan 6 yaşındaki Hind'in elinden, ayaklarından ve sırtından yaralı halde yardım istediğini anlatan Receb, kızını kurtarması için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'den yardım istedi.

"Kızım Hind'den haber alamıyorum." diyen Filistinli acılı anne, kızına ulaşma umudunu koruduğunun altını çizdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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