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Dünya

Filistin'den, İsrail'in, 'Mesafir Yatta' bölgesinin statüsüyle ilgili kararına tepki

İsrail'e bağlı Kudüs Yüksek Mahkemesi dün, El-Halil'e bağlı Mesafir Yatta bölgesinin, "İsrail ordusuna ait eğitim alanları" sayılmasına karşı Filistinlilerin yaptığı itiraz başvurusunu reddetmişti.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 06.05.2022
Filistin'den, İsrail'in, 'Mesafir Yatta' bölgesinin statüsüyle ilgili kararına tepki Fotoğraf: İssam Rimawi/AA

Kudüs

Filistin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mesafir Yatta bölgesinin statüsüyle ilgili İsrail yargı kararının tehlikesi konusunda uyarıda bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in 500'ü çocuk binlerce Filistinliyi hedef alan kararının, zorunlu göç ettirme ve etnik tahliye anlamına geldiğini kaydetti.

Ebu Rudeyne, İsrail'in yıkım, tahliye ve yerleşim gibi tüm eylemlerinin, Filistinliler ve topraklarına yönelik uygulanan 'apartheid' (sistemsel ayrımcılık) rejimi çerçevesinde bir uygulama olduğunu belirtti.

Bu uygulamanın sahada tehlikeli sonuçları olacağına işaret eden Ebu Rudeyne, bu gibi kararların sonuçlarından İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu ifade etti.

Ebu Rudeyne ayrıca ABD yönetiminin, bölgede tansiyonu yükselten İsrail'in bu gibi pervasız ve düşüncesiz adımlarının önüne geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İsrail'e bağlı Kudüs Yüksek Mahkemesi dün, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinin, "İsrail ordusuna ait eğitim alanları" sayılmasına karşı Filistinlilerin yaptığı itiraz başvurusunu reddetmişti.

İsrail mahkemesinin, bölgenin statüsüyle ilgili Filistinlilerin itirazını reddetmesi, bölge sakinlerinin zorla tahliyesinin yolunu açmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 2000'de "askeri alan" olduğu iddiasıyla Filistinli bedevilerin yaşadığı El-Halil kırsalındaki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan 8 köyün tahliyesi için dava açmıştı.

İsrail, söz konusu bölgelerin 1980'den bu yana kullanım dışı olduğunu iddia ederek bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesini talep ederken, Filistinliler bu iddiaları yalanlıyor.

El-Halil'in güneyinde yer alan bu köylerin bulunduğu bölge Filistinliler tarafından "Mesafir Yatta" olarak isimlendirilirken İsrail ise buraya "Cebel el-Halil" diyor.

"Mesafir Yatta", Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılan Batı Şeria'nın "C" bölgesinde yer alıyor. İsrail, bu bölgede Filistinlilerin inşa faaliyetlerini engelliyor.

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