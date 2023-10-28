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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin'den, dünya ülkelerine "İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın" çağrısı

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda alınan "Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararını memnuniyetle karşılarken, dünya ülkelerinin bu karara uyarak İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlamasını istedi.

Awad Rjoob, Gülşen Topçu  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Filistin'den, dünya ülkelerine "İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın" çağrısı

RAMALLAH

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda alınan "Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ebu Rudeyne, "120 ülkenin karar tasarısına onay vermesi, dünyanın, bu saldırılara, Filistin halkının tehcirine ve yeni bir Nekbe'ye (Büyük Felaket) karşı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ebu Rudeyne, çoğu ülkenin, Filistin yönetiminin, "İsrail işgalinin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması yoluyla kalıcı barışın tesis edilmesi" yönündeki pozisyonunu desteklediğini kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, "dünya ülkelerinden, BM'de alınan karara bağlı kalarak İsrail'i, uluslararası hukukun getirdiği yükümlülüklerini yerine getirmeye ve saldırılar ile katliamlarına son vermeye zorlamasını" istedi.

Açıklamada, söz konusu karara uymaması durumunda, İsrail'in sorumlu tutulması için gerekli tüm tedbirlerin alınması ve yaptırım uygulanması istendi.

Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı dün, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmıştı.

Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edilmişti.

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