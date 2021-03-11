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Dünya

Filistin'de Yasir Arafat'ın yeğeni Kudva, Fetih Hareketinden ihraç edildi

Filistin'in efsane lideri Yasir Arafat'ın yeğeni ve eski Dışişleri Bakanı Nasır Kudva'nın, Arafat'ın kurucusu olduğu Fetih Hareketinin Merkez Konsey üyeliğinden ihraç edildiği açıklandı.

Esat Fırat   | 11.03.2021
Filistin'de Yasir Arafat'ın yeğeni Kudva, Fetih Hareketinden ihraç edildi

Kudüs

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, Nasır Kudva'nın tavırlarının Hareketin usul, karar ve kurallarını aştığı ve iç birliği zayıflattığı belirtildi.

Devlet Başkanı ve Fetih Hareketi lideri Mahmud Abbas'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, Kudva'ya bu tavırlarından geri dönmesi için 48 saatlik bir mühlet tanındığı ancak buna rağmen geri adım atmadığı için Hareketten ihraç edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Hareket içinde mevcut tavrından vazgeçmesi için çok çaba sergilenen Kudva'nın, usul kuralları gereği ve birliğin muhafaza edilmesi göz önünde bulundurularak Merkez Konsey üyeliğine son verildiği ifade edildi.

Filistin'in 2004 yılında vefat eden efsane lideri Arafat'ın kız kardeşinin oğlu olan 68 yaşındaki Kudva, 2003-2005 yıllarında Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Yakın zamanda Filistin yönetimi ile Fetih Hareketine yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan Kudva'nın, 22 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerine partisi Fetih'ten ayrı "Ulusal Demokratik Forum" adı altında yeni bir yapılanmayla katılmaya hazırlandığı bildirilmişti.

Kudva, daha önce de 31 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimlerinde İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi ve Filistin direnişinin sembol ismi Mervan el-Bergusi'nin adaylığını destekleyeceğini açıklamıştı.

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