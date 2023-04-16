Dolar
19.36
Euro
21.29
Altın
2,004.15
ETH/USDT
2,095.30
BTC/USDT
30,339.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin'de Hristiyanlar, "Kutsal Ateş" ayini için yürüyüş düzenledi

Filistin'de Hristiyanlar, Batı Şeria'da Filistinli izci bando takımının katılımıyla "Kutsal Ateş" kutlamaları için yürüyüş düzenledi.

Mohammed Ghifari, Çağrı Koşak  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Filistin'de Hristiyanlar, "Kutsal Ateş" ayini için yürüyüş düzenledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Batı Şeria'nın Beytüllahim ve Ramallah şehirlerinde Ortodoks Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirileceğine inanılan "Kutsal Cumartesi" dolayısıyla ayinler ve kutlamalar yaptı.

Arap Ortodoks İzci Bando Takımı'nın Eski Şehir'in sokaklarından geçişini coşkuyla izleyen Hristiyanlar, Hz. İsa'nın kabrinin bulunduğuna inanılan Kutsal Kabir (Diriliş) Kilisesi'nden çıkarılacak Kutsal Ateş'i bekledi.

Hristiyanların meşaleler yakarak taşıdığı Kutsal Ateş yürüyüşü, Arap Ortodoks İzci Bando Takımı'nın öncülüğünde Beytullahim kentindeki Mehd (Doğuş) Kilisesi'ne kadar sürdü.

Yürüyüşün ardından "Paskalya Arifesi" olarak da isimlendirilen Kutsal Cumartesi için dualar edilirken, mumlar ve meşaleler de yakıldı.

Ramallah'ta ise Diriliş Kilisesi'nden alınan Kutsal Ateş İzci Bando Takımı'nın öncülük ettiği yürüyüşle Rum Ortodoks Tecelli Kilisesi'ne ulaştırıldı.

Rum Ortadoks Tecelli Kilisesi'nde de Kutsal Cumartesi ayini için dualar edilerek, mum ve meşaleler yakıldı.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" şeklinde de isimlendirilen Kutsal Cumartesi, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı'nın öncesinde kutlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 75 mahallede devam edecek
Malatya'da depremlerde ağır hasar gören 4 katlı bina kısmen çöktü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ankara'nın 2021 ihracatı, 2002'ye kıyasla yüzde 526 arttı
Muğla'da OGM envanterine giren ilk yangın söndürme helikopterlerinin test uçuşu yapıldı

Benzer haberler

Filistin'de Hristiyanlar, "Kutsal Ateş" ayini için yürüyüş düzenledi

Filistin'de Hristiyanlar, "Kutsal Ateş" ayini için yürüyüş düzenledi

Kalinda Antik Kenti doğa yürüyüşçülerini ağırlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet