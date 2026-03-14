Dünya

Papa, savaşlarda sorumluluğu bulunan Hristiyanlardan "vicdan muhasebesi" istedi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, silahlı çatışmalarda ağır sorumlulukları bulunan Hristiyanların, ciddi bir vicdan muhasebesi yapıp yapamayacaklarını ve günah çıkaracak cesaretleri olup olmadığını sordu.

Barış Seçkin  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Papa, savaşlarda sorumluluğu bulunan Hristiyanlardan "vicdan muhasebesi" istedi

Vatikan

Vatikan'ın yayın organı Vatican News'ün haberine göre, Papa, Katolik Kilisesinin günah çıkarma ve tövbe kurumunun kursiyerlerini dünkü kabulü sırasında konuşma yaptı.

Papa 14. Leo, bir soruyu özellikle sormak gerektiğini belirterek "Silahlı çatışmalarda ağır sorumluluk taşıyan Hristiyanlar, ciddi bir vicdan muhasebesi yapacak mı? Günah çıkarmaya gidecek alçakgönüllülüğe ve cesarete sahipler mi?" dedi.

Bu sayede insanların birlik içinde yaşamayı öğrenebileceğini dile getiren Papa, "birlik dinamizminin" insanlar ve halklar arasındaki barışın ön koşulu olduğunu kaydetti.

Papa, barışmış bir insanın silahsızlığı ve silahsızlandırmayı teşvik edecek şekilde yaşayabileceğini vurguladı.

Papa, savaşlarda sorumluluğu bulunan Hristiyanlardan "vicdan muhasebesi" istedi

Papa, savaşlarda sorumluluğu bulunan Hristiyanlardan "vicdan muhasebesi" istedi

