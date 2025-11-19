Filistin yönetimi, BM'nin "Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını teyit etmesinden" memnun
Filistin yönetimi, BM'nin ilgili komitesinin, Filistin halkının işgalden özgür bir şekilde yaşama hakkını "devredilemez ve herhangi bir şarta bağlı olmayan temel bir hak" olarak yeniden teyit eden yıllık kararını memnuniyetle karşıladı.
Ramallah
Filistin Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkının değişmez bir sabite ve hiçbir şekilde devredilemez olduğu" vurgulandı.
Açıklamada, kararın İsrail işgalinin hukuki olmadığı ve derhal sonlandırılması gerektiğine ilişkin Uluslararası Adalet Divanı kararlarıyla da uyumlu olduğuna dikkat çekildi.
Kararın önemli bir temel oluşturduğu ve uluslararası hukukun korunması için Filistin diplomasisinin çabalarını da güçlendirdiği belirtilen açıklamada, ayrıca karara olumlu oy veren ülkelere "Filistin halkının haklarını kullanabilmesi için işgali sonlandıracak gerekli adımları uygulamaya geçirmeleri" çağrısı yapıldı.
164 ülke destekledi, 7 ülke karşı çıktı
BM Genel Kurulunun insan hakları ve insani işlerden sorumlu komitesi, Filistin halkının bağımsızlık ve işgalden özgür bir şekilde yaşama hakkını "devredilemez ve herhangi bir şarta bağlı olmayan temel bir hak" olarak yeniden teyit eden yıllık kararını kabul etti.
Karar, Kanada, Avustralya, Avrupa Birliği ülkeleri ve Asya ile Afrika’daki çok sayıda devletin de aralarında bulunduğu 164 ülkenin oyuyla kabul edildi.
İsrail, ABD, Arjantin ve Paraguay’ın da yer aldığı 7 ülke karara karşı oy kullanırken, 9 ülke çekimser kaldı.